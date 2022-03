Colombiano muere por presunto caso de intoxicación en Arco Iris, Colón

El Ministerio Público inició una investigación por el presunto caso de intoxicación, de un hombre que falleció en las afueras de la ciudad de Colón.

Versión impresa

Eran las 7:00 p.m. del martes 1 de marzo, cuando se alertó de una emergencia en el edificio 7016, en la comunidad de Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal.

Al lugar llegó la Policía Nacional y a los minutos, una ambulancia del 911, quienes fueron recibidos por vecinos del área.

Los mismos manifestaron que un vecino del edificio, llamado Kevin Hinestroza Lemos, de nacionalidad colombiana, estaba echando espuma por la boca y se requería atención médica.

No obstante, los paramédicos al ingresar al cuarto No. 8, donde vivía Hinestroza Lemos, para atenderlo, observan que el mismo ya no presentaba signos vitales.

Por lo que se coordinó con el Ministerio Público con atención primaria para realizar los trámites de este deceso.

El levantamiento del cadáver fue hecho a las 10:30 p.m., de la noche del martes de carnaval para ser llevado a la morgue judicial de Colón e iniciar el protocolo de rigor y conocer a qué se debió la muerte de este ciudadano colombiano.

Por otro lado, también ayer martes en Colón, residentes de la comunidad de Río Gatún No. 1, área de la Transístmica de Colón, encontraron un feto humano, dentro de una bolsa negra a un costado del puente sobre el río Gatún.

VEA TAMBIÉN: Incautan más de 380 paquetes de droga en la playa El Uverito de Las Tablas

Por lo que se alertó a la Policía Nacional, quien llegó al lugar para hacer las entrevistas iniciales de testigos, preservar las escenas del hallazgo, además de coordinar la llegada del Ministerio Público para hacer el levantamiento del feto.

En el lugar, se conoció que antes de encontrar el feto, un vehículo llegó al lugar, de donde se bajó una mujer y arrojó un paquete.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!