Con una mezcla de fe, tradición, cultura y alegría popular, la ciudad de Chitré celebró este miércoles el día principal de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, patrono de la capital herrerana, poniendo fin a una agenda de actividades que se extendió por aproximadamente 15 días.

Fervor religioso y tradiciones nocturnas

La celebración inició la noche del martes 23 de junio con la tradicional procesión de San Juan Bautista, que recorrió las principales calles de Chitré acompañada por cientos de devotos, así como por bandas musicales de distintos colegios, en un ambiente de fervor y entusiasmo.

Al finalizar el recorrido, los asistentes disfrutaron de un vistoso despliegue de fuegos artificiales y de las actividades festivas que se prolongaron hasta después de la medianoche, incluyendo las tradicionales amanecidas y la salida de los populares parrampanes, quienes recorrieron el pueblo llevando alegría y colorido a la festividad.

Misa solemne y distinción de abanderados

Desde muy temprano este miércoles 24 de junio, el centro de Chitré amaneció vestido de rojo, adornado con banderitas del mismo color y al coro de “¡Viva San Juan!”, dando inicio a la jornada central con la misa solemne celebrada en la Catedral San Juan Bautista. La eucaristía fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Chitré, monseñor Rafael Valdivieso, junto a sacerdotes de la diócesis.

En el marco de la ceremonia religiosa fueron distinguidos como abanderados de las fiestas patronales el doctor Adolfo Vargas y su esposa, Patricia Adames de Vargas. Ambos expresaron la profunda alegría y el honor que representa haber sido escogidos para esta celebración en la tierra que los ha visto crecer y desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal.

Tradicional cabalgata cierra las festividades

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional recorrido de los abanderados por las calles aledañas a la catedral. En horas de la tarde se desarrolló la esperada cabalgata de San Juan, una de las actividades más privadas y concurridas de estas festividades, la cual reunió a cientos de caballistas provenientes de distintos puntos del país.

De esta manera, Chitré cerró sus fiestas patronales 2026 en un ambiente marcado por la devoción de su gente, el folclore, la cultura y la convivencia familiar, reafirmando una vez más el arraigo de una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia de Herrera.