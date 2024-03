Decomisan más de dos mil productos vencidos en Los Santos

Inspecciones y operativos de verificación realizados en la provincia de Los Santos en el primer trimestre del año, han permitido sacar de circulación un total de dos mil 453 productos vencidos o deteriorados, a la venta en diferentes comercios de la región.

Este fenómeno, lamentablemente, se ha convertido en una práctica común en esta región del país, donde las autoridades hacen un llamado a la población a estar alerta y a denunciar cualquier irregularidad para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Según información de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, los productos en condiciones no aptas para el uso o consumo de la población que más han sido encontrados en estos operativos son comestibles y productos para bebés, lo que aumenta el riesgo entre la población.

Un informe emanado de la Acodeco en Los Santos da cuenta que entre estos productos destacan panes, leche, jugos, galletas, gaseosas y maltas, pañales desechables, entre otros, los cuales fueron encontrados durante verificaciones realizadas entre desde enero hasta el 14 de marzo pasado.

Un total de 912 productos fueron decomisados entre febrero y marzo y mil 541 en el mes de enero, lo que motivó la apertura de procesos contra los agentes económicos que insisten en esta práctica.

Su destrucción se dio en el vertedero municipal de Las Tablas, para evitar que los mismos fueran consumidos o puestos a la venta.

Se informó que al detectarse la existencia de algún producto cuya fecha de vencimiento no está vigente, se encuentre deteriorado ya sea con el enlatado oxidado, roto, o con elementos extraños en caso de los granos, o bien que no tengan fecha de expiración o no esté claramente visible, son retirados o decomisados del local comercial, para su posterior desecho.

