Decomisaron 97 productos vencidos en El Roble de Aguadulce

Durante verificación a locales comerciales ubicados en El Roble de Aguadulce, la Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Coclé detectó 97 productos vencidos que estaban a la venta.

Las autoridades precisaron que todos estos productos fueron retirados inmediatamente de las estanterias para su posterior destrucción.

En el minisúper Santa Rosa se encontraron 68 productos vencidos y cinco faltas de precios a la vista; y en el minimarket El Roble Centro, 29 productos expirados.

Mientras que en verificación de escáner de la canasta básica de alimentos, realizada en el supermercado Nueva La Fuente, ubicado en Aguadulce, se encontraron seis productos con precios distintos a los que mantenían anunciados en la estantería.

Estas acciones son parte de las tareas diarias de fiscalización, que desarrolla la Acodeco Coclé en diferentes lugares de la provincia.

Por otra parte, un informe estadístico, desde el 2019 hasta marzo del presente año, se han encontrado 580,533 productos expirados en diferentes establecimientos comerciales; desde alimentos, medicamentos y otros de uso en el hogar.

Entre las otras irregularidades más encontradas por la Acodeco, en este período, están: la falta de precio a la vista, 29,962; productos sin fecha de vencimiento, 27,069; deteriorados 16,576; falta de información comercial 7,335; productos con fecha no clara, 2.780; no presentan facturas (Decreto Ejecutivo No. 114 del 13 de marzo de 2020), 1,513.

Además se reportó el uso indebido del tanque de gas de 25 libras, 794; doble precio, 618; falta a la Ley 6 de 1987 (no aplican descuento), con 603 y por no tener a la vista los respectivos letreros, con los descuentos, 524.

Cabe señalar que en el primer trimestre del presente año, se encontraron 27,716 productos vencidos en todo el país.



