En Altos de Los Lagos buscan solución a la falta de agua

Moradores de la comunidad Altos de Los Lagos en el corregimiento de Cristóbal Este en Colón, lograron un acuerdo para mantener el suministro de agua durante las fiestas de fin de año y encontrar alternativas al sistema de bombeo permanente del vital líquido.

Para ello, los pobladores de esta comunidad sostuvieron una reunión con directivos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados nacionales (IDAAN) e Iracema de Dale, gobernadora de la provincia de Colón.

Por varias semanas, los residentes de esta comunidad vienen manifestando los inconvenientes con el suministro del agua potable en sus apartamentos.

En la reunión, los residentes de Altos de Los Lagos, expresaron que el problema en estos momentos se produce debido al estado de abandono y vandalismo que ha sido objeto la planta de bombeo de la comunidad.

Explicaron que la planta aún esta bajo la administración del Ministerio de Vivienda, debido a que este no la ha entregado al IDAAN.

Gabriel Kenion, encargado de electromecánica del IDAAN-Colón, sostuvo que es falta de mantenimiento de este equipo, advirtiendo que su institución le ha dado toda la cooperación para que la misma se mantenga operativa.

No obstante, el equipo se ha ido deteriorando y ha cumplido su tiempo de vida, pero el IDAAN no es el responsable y no le puede dar el mantenimiento, debido a que la planta no se le ha traspasado.

Advirtió el funcionario que a pesar de esto, se han comprometido a suministrar el agua a la comunidad, por lo que gracias al apoyo de la gobernadora de Dale, hasta el momento han podido dar atención a la misma.

“Una de las situaciones que se ha dado en la estación de bombeo es el robo de los aires acondicionados, que son vitales para el funcionamiento de las computadoras, ya que esta planta estaba dotada con una tecnología de punta, pero por falta de mantenimiento y los constantes actos de vandalismo este sistema se ha ido deteriorando". manifestó Kenion.

Agregó que a esto se suma la sustracción de insumos e incluso que la misma fue utilizada como piscina por algunos, "todo ha sido parte del deterioro de esta planta”.

