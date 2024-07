En Parita viven un calvario por la falta de agua potable

Moradores de comunidades del distrito de Parita, abastecidas por la planta potabilizadora del lugar, se encuentran preocupados, ya que aseguran se ha incrementado los días que pasan sin agua potable, llegando al punto que es casi a diario esta situación.

Según los moradores de Parita cabecera, El Limón y El Corozo, áreas cubiertas por la potabilizadora que se abastece del río Parita, la situación lleva varios años y aunque se han buscado paliativos, lo cierto es que cada vez empeora.

“Ya no solo es que no hay agua casi a diario, es que también cuando hay está turbia, a veces con coloración y mal olor, así no podemos tomarla”, indicó Elvia Pérez, residente del lugar.

Según dijo, pequeños negocios de venta de comidas, se han tenido que adaptar a la situación que en vez de mejorar va empeorando, y que aseguró viven desde el año 2017, sin que ninguna autoridad les de solución.

El representante de Parita cabecera Joaquín De León, pidió a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), se brinde una explicación de los motivos por los cuales es deficiente el suministro de agua potable en este sector de la provincia de Herrera.

A través de una nota enviada al director regional del Idaan, Omar Cohen, el concejal pidió conocer si esta agua es apta para el consumo humano.

Además planteó innumerables deficiencias del sistema de distribución a hogares y comercios.

Añadió que igualmente se han dado constantes desbordes de aguas servidas en áreas del alcantarillado sanitario y que se ubican muy cerca a algunos pozos profundos que se han habilitado para dotar de agua a la comunidad.

Esta situación les preocupa, ya que podría ser foco de contaminación.

A juicio de los pariteños, el lugar requiere de forma urgente el proyecto de una nueva potabilizadora, por lo que esperan la promesa del presidente José Raúl Mulino de una potabilizadora utilizando las aguas del río Santa ía y que podría abastecer a varios distritos.

