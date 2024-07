Encuentran cadáver en medio de gallinazos en La Mesa de Veraguas

El cuerpo de un hombre literalmente devorado por los gallinazos fue encontrado en horas de la mañana de ayer en un paraje solitario del río Santa Clara en el corregimiento de El Higo en el distrito de La Mesa en la provincia de Veraguas. El hallazgo lo hicieron habitantes en el sector que observaron una cantidad considerable de aves de rapiña y los fuertes olores que llegaban a varios metros de distancia. Erasmo Santos, capitán jubilado de la Policía Nacional residente en la comunidad de Santa Clara, dijo que le llamó la atención la presencia de tantos gallotes. Fue cuando acudió y observó el cuerpo de una persona que ya era poco lo que tenía de la masa corporal. Comentó que de inmediato llamó a la Policía Nacional para que junto al Ministerio Público iniciarán las investigaciones. Por si no lo viste Amantes del camping, ármense de útiles apps Apps móviles para aprender idiomas Nuevas vacunas buscan poner fin a la tuberculosis El macabro hecho mantiene consternado a los pobladores de la comunidad de El Higo de La Mesa, puesto que la persona encontrada no es de esa área. Igualmente se desconoce cómo llegó a ese lugar solitario. Por el momento no se ha logrado ninguna información sobre este hallazgo por parte de las autoridades relacionadas a las investigaciones. Para Emiliano Santos, honorable representante del mencionado corregimiento, el caso preocupa por que se desconoce la identidad de la persona encontrada en avanzado estado de descomposición y como fue a parar a ese paraje solitario a la orilla del río Santa Clara. Estos casos causan temor en los pobladores de las comunidades que componen el corregimiento de El Higo, por la forma en que esa persona fue hallada y que al parecer ya tenía varios días de estar en ese lugar ya que estaba devorado por las aves de rapiña. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube! Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE