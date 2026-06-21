Concejales de los distritos de Capira y Chame requirieron a la Dirección Nacional de Ingeniería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) la sustitución a corto plazo de las tuberías de asbesto-cemento por PVC en la red de distribución de agua potable.

Temor por casos de cáncer e inacción institucional

A este pedido, el concejal del corregimiento de Chame cabecera, Eric Coparropa, sumó la urgencia de un estudio científico que confirme o descarte si el asbesto contenido en las tuberías guarda relación con los casos de cáncer registrados en el distrito.

Coparropa enfatizó que ha solicitado en múltiples ocasiones al Ministerio de Salud (MINSA) llevar a cabo una investigación, pero aún no ha obtenido una respuesta al respecto.

"Lamentablemente, no sé con quién quejarme porque no ocurre nada; lo estamos haciendo saber y no pasa nada", manifestó el edil con frustración.

Estructuras superan su vida útil

El problema se agrava con el desgaste del tiempo. Las tuberías de asbesto-cemento de la red de distribución de agua potable en el distrito de Chame tienen más de 30 años de antigüedad, tomando en cuenta que la vida útil de este tipo de material es de 35 años.

Según los informes técnicos, pasado este período el material comienza a degradarse, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir roturas, fugas y la liberación de fibras de amianto (asbesto) en el suministro hídrico.

IDAAN espera aprobación de presupuesto por el MEF

Durante una reunión sostenida en días pasados con el director nacional de Ingeniería del IDAAN, Carlos Joel Morales, el concejal Coparropa volvió a plantear la necesidad de elaborar un plan para el reemplazo a corto plazo de estas estructuras.

Al respecto, Morales informó que la institución ya trabaja en un plan nacional para reemplazar las tuberías de asbesto-cemento, el cual ya fue ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su debida aprobación.

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El funcionario detalló que el proyecto consiste en ejecutar un mapeo exhaustivo de todas las redes de distribución con mayor incidencia de asbesto-cemento en el país, para luego elaborar el plan técnico enfocado en su total eliminación y reemplazo.