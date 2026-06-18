Fin a la incertidumbre en la Unachi: Profesores y administrativos reciben su pago

Los profesores y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) finalmente recibieron este miércoles el pago correspondiente a la primera quincena de junio, poniendo fin, al menos por ahora, a varios días de incertidumbre tras acumular cuatro quincenas con retrasos salariales.

La falta de pago había generado preocupación entre cientos de trabajadores que esperaban una solución urgente. La confirmación la dio el docente Erick Miranda, quien cuenta con 27 años de servicio en la universidad y es fundador de la Red Académica Verano TIC.

El profesor expresó: "Hoy hemos recibido el pago de la primera quincena en la Unachi".

Días antes, Miranda había explicado que el problema iba más allá de un simple atraso presupuestario. Según denunció, a los trabajadores se les realizaban descuentos por conceptos como Seguro Social, Impuesto sobre la Renta y otros compromisos financieros, pero esos recursos no estaban siendo transferidos a las instituciones correspondientes, lo que agravó la preocupación entre el personal.

Por su parte, el rector interino, Pedro González, informó recientemente que la comunidad universitaria ya acumulaba cuatro quincenas sin recibir sus salarios de manera oportuna, situación que se volvió más crítica desde el pasado 12 de junio, cuando aumentó la incertidumbre entre docentes y administrativos.