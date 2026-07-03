Jhodiel Abram Kirchman, de 20 años de edad y conocido como “Mataperro”, recibió la medida cautelar de detención provisional.

El sujeto está presuntamente involucrado en un ataque en la comunidad de La Feria en Colón, que dejó a tres heridos por arma de fuego.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, esta persona se encuentra vinculada a un suceso ocurrido en la comunidad de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, que se dio el 17 de junio de este año.

En esta área el imputado, en compañía de otro ciudadano que ya ha sido plenamente identificado, llegó a la planta baja de un edificio y, con un arma de fuego, presuntamente realizó varios disparos que dejaron a tres personas heridas, dos hombres y una mujer.

El caso es atendido por los funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Este ciudadano figuraba en la lista de los más buscados hasta que fue aprehendido por la Policía Nacional y puesto en manos del Ministerio Público.

Ahora enfrenta cargos por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de tentativa de homicidio.