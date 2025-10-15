Luego de luchar varios días joven pierde la vida tras brutal golpiza en Santiago

Una joven de aproximadamente 25 años perdió la vida la mañana de ayer en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega de Santiago, luego de permanecer varios días en estado crítico tras haber sido encontrada con graves signos de violencia en un paraje solitario.

La muchacha fue hallada por transeúntes en un área desolada de las afueras de Santiago, con múltiples lesiones que evidenciaban una salvaje agresión.

De inmediato fue llevada al hospital, Luis “Chicho” Fábrega, donde por espacio de cinco días los médicos lucharon por salvarle la vida.

Estuvo conectada a equipos de soporte vital en el área de Cuidados Intensivos, pero las heridas resultaron fatales.

Ante esta situación, el hospital notificó de inmediato al Ministerio Público, señalando que el cuerpo presentaba múltiples golpes, lo que dio paso al inicio de la investigación sin que mediara una denuncia formal.

Se informó que el cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se espera que en el transcurso del día se practique la necropsia de rigor para determinar la causa exacta de la muerte y el tipo de lesiones sufridas.

Se detalló que el caso, que inicialmente se investigaba como una agresión y abandono, ahora es tratado como un homicidio, según confirmaron las autoridades.

La Fiscalía de Homicidio Femicidio de Veraguas mantiene una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables de este crimen que ha estremecido a toda la provincia.