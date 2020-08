Más de 60 compradores están inscritos para la subasta electrónica del 'Best Of Panamá'

Un total de 60 compradores de diferentes puntos del mundo están inscritos para participar el próximo 16 de septiembre de la subasta electrónica “Best of Panamá” donde se pondrán a la venta 50 lotes del café especial de Panamá.

Los lotes que resultaron con los mayores puntajes en la reciente XXIV Cata Virtual Internacional que organizó la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés) serán sometidos a la subasta de septiembre.

El presidente de SCAP, Plinio Ruiz señaló que del total de los lotes que serán sometidos a subasta electrónica son: 20 lotes de café Geishas Naturales y con Procesos, 16 lotes de Cafés Geishas Lavados, 7 lotes de cafés Tradicionales Naturales, 2 lotes de Tradicionales Lavados y 5 lotes de cafés de la variedad Pacamara.

El dirigente señala que pese a la pandemia que se registra en todo el mundo hay un interés por los compradores de café especial los cuales ya han cumplido con el proceso para inscribirse en la actividad.

El pasadao 4 de agosto, se entregaron los premios de la XXIV Cata Internacional “The Best of Panama, los 24 productores propietarios de los 40 lotes ganadores en las cinco categorías (Geishas Naturales y con Procesos, Geishas Lavados, Pacamaras, Tradicionales Lavados y Tradicionales Naturales y con Procesos) recibieron los premios otorgados por la SCAP.

El lote Olympus Geisha Lavado de Hellen Russell-Willem J. Boot, con 95.01, ganó el primer lugar de la categoría de Geishas Lavados de la competencia en la XXIV Cata Virtual Internacional The Best of Panama.

Los productores recibieron sus premios con la presencia de un reducido número de participantes y en un horario establecido por la organización, a diferencia de los 23 años anteriores cuando festejaban en una cena de gala el esfuerzo de su trabajo, indicaron los organizadores.

La XXIV Cata Internacional Virtual “Best of Panamá” en medio de la pandemia, superó todos los obstáculos y logró que Panamá volviera a ofrecer al mundo la altísima calidad del café que produce en las regiones de mayor altura de los distritos de Tierras Altas, Boquete, Renacimiento y Dolega.

