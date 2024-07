Más de dos mil productos vencidos fueron encontrados en Chiriquí

Durante la semana del 15 al 19 de julio, la Administración Regional de la Acodeco de Chiriquí verificó 18 locales comerciales, donde se retiraron 2,002 productos vencidos

Los agentes económicos verificados se ubican en: 3 en Boquete (corregimiento de Caldera), 352 productos vencidos; 3 en el distrito de David (corregimiento de Las Lomas), 116 productos vencidos; 10 en Tolé (1,011 productos expirados); 2 en David (259 productos con fechas vencidas).

Mientras que, en el distrito de San Lorenzo, se revisaron 3 locales y en todos se encontraron un total de 264 productos vencidos y 8 deteriorados.

Entre los productos, los cuales se encontraban a la venta en estos establecimientos comerciales, se destacan tabletas medicinales, leche de fórmula infantil, pañales desechables de bebés, gaseosas, yogures, salsas condimentadas, jugos, embutidos, cremas, tintes para cabello, entre otros.

Las verificaciones de la Acodeco de Chiriquí se realizan diariamente en diferentes sectores de la provincia y llama la atención la gran cantidad de productos que son retirados, debido a tener la fecha de caducidad vencida.

Todos estos productos serán destruidos, junto con los demás decomisados durante este mes, en el vertedero municipal de Boquete.

La Acodeco exhorta a los consumidores que, al encontrar algún producto, cuya fecha de vencimiento no está vigente, esté deteriorado (enlatado oxidado, roto, con elementos extraños en caso de los granos, entre otros), no tengan fecha de expiración o no esté claramente visible, no los adquiera.

De registrarse anomalías realizar las denuncias correspondientes utilizando el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), en el WhatsApp y Telegram 6330-3333; así como las cuentas de las redes sociales AcodecoPma y la página web.

