Minsa reporta el aumento de criaderos del mosquito Aedes Aegypti en varios sectores de Chiriquí

Pese a que se dio una disminución en el índice de infestación del mosquito transmisor del dengue en la provincia de Chiriquí del 1.1%; el Ministerio de Salud advierte a la población que existe una gran cantidad de criaderos del mosquito Aedes Aegypti.

El Minsa advirtió que en algunas comunidades de David, Alanje y Puerto Armuelles, los técnicos de Control de Vectores descubrieron una gran cantidad de criaderos de mosquitos activos.

El jefe regional de Control de Vectores, Patricio Camarena, reiteró la necesidad de eliminar los reservorios de agua que sirven de criaderos a los mosquitos y evitar tirar neumáticos y otros objetos en servidumbres públicas y en áreas verdes.

En Buena Vista, uno de cada tres predios inspeccionados por el Minsa tenía criaderos activos de aedes aegypti, el mismo fenómeno se repitió en el sector de La Loma, en Puerto Armuelles, marcando un 8.3%.

Las estadísticas del Ministerio de Salud, precisan que hay otros sectores afectados como: El Tejar de Alanje con un 7.7%, El Porvenir de Bugaba con un índice de infestación del 6% y en San Félix el 2.8%.

Camarena destacó que faltando varios meses de la actual temporada lluviosa, es necesario eliminar potenciales criaderos y permitir a los inspectores de control de vectores, realizar su trabajo.

En David, La Alameda tenía un índice de infestación del Aedes Aegypti del 4%, el Barrio Manuel Quintero Villarreal 3,1% y Lassonde 2.4%.

Las autoridades de salud continúan efectuando las evaluaciones y el proceso de nebulización de las áreas afectadas.

El personal de vectores asegura que si no se eliminan los criaderos y no se toma conciencia, la nebulización no va a controlar el problema, es un trabajo que va en conjunto y que inicia con la población.

