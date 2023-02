'Nadie lloró', el impactante relato de un testigo en Gualaca

Un silencio profundo imperó instantes después de que el bus con personas migrantes cayera este miércoles por un precipicio en Gualaca, Chiriquí. No se escucharon chantos, ni lamentos.

Edgar Guerra Miranda, propietario del bus colisionado, comparó el ambiente del momento como el que hay durante una misa.

"No se escuchó a nadie. Parece que todo el mundo se aturdió con el impacto. No se escuchó el llanto de nadie. De seguro los que no murieron estaban aturdidos. Pensé que venía el chofer solo porque no se escuchaba nada", dijo Guerra Miranda a Frecuencia Informativa C4.

Por otra parte, Guerra detalló que su bus ayudó a evitar que la situación fuera peor, debido a que lo frenó. Cerca había ocho buses.

Con respecto al momento del siniestro vial, Guerra explicó que el bus se desvió porque no cogió la curva. Luego le pegó a la baranda, chocó contra la piedra y empezó a dar vueltas.

"Escuché un ruido. Me asomé y el bus venía dando vueltas, me trepé al coaster, me metí debajo de los asientos y nos impactó", expuso.

Guerra sufrió pequeñas heridas en la espalda y se golpeó el pie. El conductor se cortó la pierna, pero ya recibió el alta médica.

En relación con las afectaciones materiales, el transportista espera recibir el apoyo de la aseguradora. El bus tiene un costo de 35,000 dólares.

Los últimos reportes indican que 39 personas han fallecido a causa de este accidente, que ocurrió próximo al albergue Los Planes.

Trascendió que el conductor del bus que llevaba a los migrantes, y que también falleció, era oriundo de Panamá Este. Se llamaba Orlando Vigil.

