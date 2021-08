Natariegos claman por mejores carreteras, a nueve meses de los 500 años de fundación de ese distrito

A nueve meses de celebrar sus 500 años de su fundación, el distrito de Natá en la provincia de Coclé continúa enfrentando diversos problemas, siendo uno de ellos el mal estado de las carreteras en sus siete corregimientos.



Dentro del corregimiento existen calles de asfalto en pésimo estado y vías de tosca y tierra que comunican poblados con la carretera Interamericana.



Juan de Dios Alfaro, presidente de la Asociación Natariegos Residentes en la Capital, indicó que ya se han realizado gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), las autoridades locales y el gobierno central.



Tras varias gestiones en el año 2019 el MOP, comenzó a levantar los proyectos para someter a licitación pública la rehabilitación de las calles en este distrito, aunque aún no se ha fijado una fecha para ello.



El MOP le informó a esta agrupación, en el corregimiento de Natá cabecera que se ha proyectado licitar la rehabilitación de 10 kilómetros de carretera y una cantidad similar en el resto de los corregimientos.



Aunque los proyectos levantados se refieren a rehabilitación, algunas carreteras deberán ser construidas nuevas, por ser de tosca y tierra, indicó Alfaro, quien calificó de “desastroso” el estado de las mismas.



Por parte de las autoridades locales de cada corregimiento de este distrito se han realizado paliativos en las calles, puesto que el costo de la construcción supera el presupuesto de las juntas comunales y municipios.



“Las calles no dan más, no aguantan una reparación más” sentenció Juan de Dios Alfaro quien también dirige la organización OBC Cerro San Cristóbal de Natá.

Recordó además que la ley 220 del 4 de junio de 2021 que declara a la Ciudad de Natá, “Capital de la Cultura y de Historia Nacional en el Marco de la Celebración de sus 500 años de Fundación, como la Ciudad más antigua en el Litoral Pacífico”.



Esta ley crea una comisión que será la encargada de desarrollar el plan de Desarrollo Social y Económico del Distrito de Natá, la cual no se ha conformado para lograr un plan de inversión en este distrito.



Alfaro indicó que se ha dado un plazo, al cual no especificó, para que el MOP someta a licitación pública la rehabilitación de los proyectos carreteros.



Se intentó ubicar al director provincial del MOP en esta provincia, Edwin Gómez, pero no se obtuvo una respuesta.



