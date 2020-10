Obispo de Colón llama a los devotos del Cristo Negro a seguir actividades de forma virtual

Se ha mejorado bastante el uso de la mascarilla en la población, no así en lo que respecta al distanciamiento social que no se está respetando, al igual que los toques de queda en algunos lugares, consideró el Obispo de Colón y Guna, Manuel Ochogavía.

Versión impresa

De acuerdo con el obispo de la Iglesia católica, pese a ello la mayoría de la población si está cooperando debido a que existe una preocupación por los contagios.

No obstante, las aglomeraciones se pueden ver en los autobuses, supermercados, mercados, donde es evidente que no se respeta el distanciamiento, las personas no guardan las medidas.

Agregó que las medidas de bioseguridad deben ser aplicadas por todos, ahora con mayor razón de las aperturas que se están realizando para evitar la proliferación del coronavirus.

En cuanto a la fiesta religiosa de la imagen del Cristo Negro de Portobelo, el obispo exhortó a los devotos a no realizar la procesión.

"Es un dolor, pero es un sacrificio que se tiene que hacer por la seguridad de los que allí asisten", manifestó el Obispo Ochogavía.

Añadió que la parroquia en el distrito de Portobelo, se ha organizado para hacer la peregrinación virtual y las misas.

Por ello, los invitó a unirse a estos actos que serán transmitidos por los medios de comunicación social y las plataformas virtuales para que no se pierda esa cercanía con el Cristo Negro.

VEA TAMBIÉN: Adulto mayor se quita la vida lanzándose desde el cuarto piso del Hospital Nicolás A. Solano

El Obispo aconsejó que las personas pueden pagar su manda, los favores al Cristo Negro, ayudando al prójimo, sobre todo, cuando todos estamos afectados por la pandemia.

Todos los años, cientos de personas no solo de Colón, sino de varios puntos del país, incluso del extranjero, vienen a hacer una peregrinación hacia Portobelo, que se calcula en unas 120 mil personas.