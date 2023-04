Pelea entre vecinos termina en homicidio en Pesé

En pleno Sábado Santo, la comunidad de Las Flores, en el distrito de Pesé, en Herrera, se estremeció tras el homicidio con arma blanca, de un hombre de 34 años de edad.



Se trata, según el informe preliminar, de Víctor Osvaldo Almendas Mendieta, quien murió a eso de las 11 de la noche del sábado.

La víctima falleció tras recibir una puñalada en uno de sus muslos.

Las razones aún se investigan por parte de las autoridades, sin embargo no se descarta una pelea entre vecinos como posible móvil de este hecho.

Según se informó, una persona, sospechosa de cometer el crimen está plenamente identificado.

No obstante, no ha sido capturado, pero no se descarta que su aprehensión se produzca en las próximas horas, informó una fuente.

Almendas era oriundo del distrito de Los Pozos, sin embargo se encontraba de visita en Pesé donde familiares, cuando se dio la tragedia.

Extraoficialmente se conoció que la víctima y su agresor ya habían tenido problemas vecinales anteriormente, e incluso había una orden de alejamiento entre ambos.

Almendas fue traslado hasta Chitré para recibir atención médica, sin embargo se dictaminó su muerte al llegar al hospital.

Se trata del cuarto homicidio en la provincia de Herrera en lo que va del 2023, entre los cuales se contabiliza un femicidio.

