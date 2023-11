Pequeños comerciantes de Azuero preocupados por bajas ventas

En la región de Azuero, existe preocupación por parte de empresarios y comerciantes, sobre todo de pequeñas empresas, ante la situación económica que atraviesa la región, afectada por las jornadas de protesta y cierre prolongado de vías.

Los empresarios, aunque aseguran que la lucha es necesaria, ponen de manifiesto que la prolongación de estas medidas por más de cuatro semanas es un tema que les preocupa, por las repercusiones que esto puede traer.

En un comunicado, los miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agropecuaria de Los Santos, indicaron que los contantes cierres de calle afectan a la población, en general, por la falta de distribución de productos alimenticios, médicos y por las dificultades para llegar a los puestos de trabajo.

Así mismo, indican que les preocupa la paralización de la educación en casi todo el sector público, lo que conlleva una grave afectación para los estudiantes.

Y es que quienes viven del día a día resultan ser los más afectados, ya que no solo enfrentan el no poder pasar por las áreas de cierre con su mercancía, sino que además, la falta de dinero en las calles hace que no haya buenas ventas.

Astrid Ríos, pequeña comerciante del área, indicó que deja de vender muchas veces los productos que comercializa, puesto que además de la falta de suministros, muchas personas han dejado de comprarle por la falta de dinero.

Sin embargo, aseguró que ella debe seguir cumpliendo con gastos como electricidad, alimentación y bus colegial de sus hijos en edad escolar.

Ante esta situación, el gremio pidió a los diferentes sectores involucrados en las protestas, iniciar, cuanto antes, un diálogo sin precondiciones para solucionar la actual crisis nacional.

