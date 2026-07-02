El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Colón inició la entrega de 1,500 quintales de fertilizante a más de 300 pequeños productores de agricultura familiar de la Costa Atlántica.

La distribución de este insumo agrícola se coordinó a partir de la donación efectuada por el Reino de Marruecos al Gobierno de Panamá.

Este beneficio va dirigido exclusivamente a los trabajadores del campo que se encuentran previamente registrados dentro del programa de Agricultura Familiar Tipo 1 en la provincia de Colón.

Coordinación técnica y criterios de selección

Durante la jornada de entrega participaron activamente los jefes de las siete agencias de extensión agropecuaria de la región, con quienes se articuló la convocatoria directa de los productores beneficiarios.

José Cano, jefe de la Unidad de Informática del MIDA, informó de manera oficial que todo el proceso de identificación y selección de los agricultores se efectuó bajo estrictos criterios de transparencia institucional.

“Gracias al apoyo del Reino de Marruecos estamos haciendo realidad la entrega de fertilizantes a nuestros productores de agricultura familiar.

Ha sido un proceso transparente y ordenado, que brinda confianza a los productores y fortalece el trabajo que desarrolla el MIDA en beneficio del sector agropecuario”, indicó Cano.

El funcionario añadió que el suministro de este fertilizante representa un respaldo indispensable para los agricultores locales, debido a que les permitirá mejorar de forma directa la nutrición de sus cultivos con un producto de alta calidad, contribuyendo así a incrementar la productividad general de sus parcelas.