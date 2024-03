¡Protestas!, si Gobierno no cancela deuda a los arroceros

Miembros de la Federación Nacional de Productores de Arroz del país, se reunieron este jueves en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, para discutir temas sensitivos de esa organización, entre ellos el no pago de las compensaciones a los productores por parte el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), importación del grano, así como la escogencia de la nueva junta directiva, sin descartar acciones de protestas si en los siguientes días no se cancela la deuda de más de 100 millones de dólares adeudados a ellos.

Así lo sostuvo Gabriel Araúz, de la Federación Nacional de Productores de Arroz.

En tanto, Carlos Santanaz, integrante de la Asociación de Productores de Arroz de la provincia de Chiriquí, explicó que la mayor preocupación entre los productores es lo relacionado al pago de las compensaciones, donde el gobierno nacional sólo ha cumplido con la cancelación de una parte ínfima y la gran mayoría esta todavía en blanco y negro por el incumplimento de la gestión del MIDA, para pago de las compensaciones, ya que si estas no se hacen antes del periodo de preparación de la siembra, esto pudiera afectar considerablemente a la producción nacional y por ende a la gran mayoría de los productores nacionales.

Gabriel Araúz, presidente reelecto de la Federación Nacional de Productores de Arroz, también sostuvo durante asamblea de ese gremio realizada en Santiago, que la situación de ellos es preocupante a pocos días para unas elecciones generales en el país, el MIDA tiene en su haber una deuda millonaria de las compensaciones que pasan de los 100 millones de dólares y que aún no se tiene por parte del gobierno nacional en turno una definición de fecha para cancelar esa suma millonaria deuda que corresponde al 2023.

Los productores organizados están claros en que muchos de ellos no podrán iniciar el proceso de siembra por no cancelar sus deudas a las casas comerciales toda vez que les han cerrado las puertas por no cumplir con el pago de los insumos entre otros.

Ante la incómoda situación expresada por los dirigentes de los productores, ellos aseguran que acudirán a la próxima asamblea extraordinaria de la cadena del arroz a realizarse el día 10 de marzo en el MIDA de Veraguas, para poder expresar la situación así como también sus oposiciones a la próximas importaciones del grano a nuestro país, del cual ellos tienen información del primer desembarco de este grano en puerto nacionales.

Irving Beitia, presidente de la feFeración Provincial de Productores de Arroz de Veraguas, comentó que la situación es drástica para ellos, en el que se prevé que más del 80 por ciento de los productores del grano arroz van a desaparecer, si no se hace el pago a tiempo de las compensaciones.

Esto es peligroso para la economía de miles de personas que dependen de esta actividad y muchas otras actividades que generan los productores, advirtió Beitia.

Finalmente Gabriel Araúz, enfatizó que si después de la reunión de la cadena del arroz con las autoridades en Veraguas, sino se cumple con el pago de las compensaciones vienen las protestas en las calles en la que no se descartan medidas de cierres de la principales vías del país.

Comentó que a pocos días de la salida de este Gobierno, si no pagan, ellos como productores quedarían en el limbo y sin poder sembrar en sus campos para producir el grano de consumo diario de los panameños.

