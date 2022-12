PANAMÁ

Residentes de Villa Limón en Colón protestan exigiendo agua

Los manifestantes están cansados de no tener agua potable en sus casas y aseguran que ya no quieren el servicio de carros cisternas, que no les satisface.

Los manifestantes advierten que si no tienen una pronta respuesta volverán a cerrar las calles.