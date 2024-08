Retos de la ARAP: Que sea retirada la tarjeta amarilla a Panamá vigente en la UE

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla Dutary, dijo ante comisionados de la Asamblea Nacional de Diputados, que entre los retos de la entidad, está el levar a la industria pesquera panameña hacia una tarjeta verde y que a Panamá le sea retirada la tarjeta amarilla que le mantiene en este momento la Unión Europea (UE) como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

Considera el administrador general de ARAP que el sector pesquero panameño requiere que este mercado esté abierto para nuestros productos pesqueros y que sus esfuerzos estarán enfocados a cumplir con las diversas medidas y recomendaciones que plantea la UE para poder salir de esa lista a más tardar el primer trimestre de 2025.

Según Carrasquilla, es de su interés es que mejoren los precios de los productos del mar y se incrementen las opciones de mercado de manera que el beneficio permee a todos los sectores de la pesca tanto industrial, como artesanal.

Las declaraciones de Carrasquilla se dieron ante la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional de Diputados, la cual aprobó el pasado lunes 5 de agosto, recomendar ante el Pleno de ese órgano de gobierno su nombramiento como administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

La Asociación de Servidores Públicos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ASPARAC) apoyó la recomendación del administrador de la ARAP. Allí estuvo presente su secretario general, Rubén Quijada, quien en compañía de su junta directiva resaltó que esta fecha ha sido muy especial y el haber escuchado la propuesta y compromiso del Licdo. Carrasquilla para con el funcionariado es de suma importancia su ratificación.

Agregó Quijada que ASPARAC es una asociación sin fines de lucro que se ha dedicado a la protección de los derechos de los trabajadores de la ARAP, por lo que reitero que los compromisos de Carrasquilla para con la institución prevalecían por encima de todo.

La presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal, Yiniva Fong, dijo que apoyan al nuevo administrador de la ARAP, pues considera que cumple los requisitos establecidos por la ley para este cargo y se le ha visto la voluntad y más que nada la capacidad de realizar acercamientos con el sector pesquero para llevar adelante todos los retos, entre los cuales están la reglamentación de la Ley de Pesca 204 de 18 de marzo de 2021.

Por su lado el presidente del Consejo Nacional del sector Pesquero, Kelvin Gómez, dijo que acudieron a la Comisión de Credenciales a darle el apoyo al Licdo. Carrasquilla, porque considera el sector pesquero necesita de una persona que los apoye al 100 por ciento y han visto en la figura del nuevo administrador de la ARAP el interés de querer trabajar por ellos.

El administrador general de ARAP estuvo acompañado del Subadministrador, Gerardo Irimia; del secretario general, Alexis Peña; el director de Inspección, Vigilancia y Control, Francisco Herrera; el director de Administración y Finanzas, Julio García; el Director de Ordenación, Alan Aguilar; el jefe del Departamento de Asesoría Legal, José Ignacio Noriega y la asesora técnica, María Sierra, así como miembros de la Asociación de Servidores Públicos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ASPARAC), representados por su secretario general Rubén Quijada.

El administrador general de la ARAP es economista de profesión, con una maestría en administración de empresa y especialización en comercio internacional y mercadeo en la Universidad de Panamá. Ha estado ligado por espacio de 25 años a la pesca deportiva, y propugnado por la pesca responsable y sostenible y defensor de la protección y cuidado de las especies marinas.

Además Carrasquilla posee un postgrado en Derecho de la Competencia y Consumo de la Universidad Externado de Colombia y un postgrado en Administración Pública con especialidad en alta gerencia pública en la Universidad de Panamá. En el sector público, fungió en la Dirección de Finanzas del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Igualmente Carrasquilla fue director nacional de Asuntos Económicos de la antigua Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) y director nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS). Actualmente es miembro del Colegio de Economistas de Panamá y se desempeñó quince años como profesor en la escuela de Administración Aduanera en las cátedras de Comercio Internacional y Procedimientos Aduaneros de la Facultad de Administración Publica de la Universidad de Panamá.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!