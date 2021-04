Temen que dueño reclame terreno donde está el colegio Papa Francisco en Chitré

Padres y madres de familia del Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero Papa Francisco, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, exigieron ayer miércoles a las autoridades que se dote al plantel educativo de aspectos como agua potable y electricidad, y que se termine la obra entregada en el año 2019.

Ubicados en la entrada del plantel educativo, un grupo de padres indicó su disconformidad, ya que los terrenos donde se encuentra ubicado el centro educativo no pertenecen al Estado, lo que impide entre otras cosas, tener servicios básicos.

El colegio Papa Francisco fue construido bajo la modalidad de un plantel modelo para la región, sin embargo, la posibilidad de clases presenciales para los más de mil estudiantes con que cuenta es casi nula, debido a los problemas en la infraestructura.

Así lo dio a conocer Donatilo Ballesteros, presidente de la Asociación de Padres de Familia del plantel, quien indicó que el personal administrativo, docentes y estudiantes están expuestos a que en cualquier momento el propietario de los terrenos reclame sus derechos, ya que no ha recibido el pago de los mismos.

“Estos servicios no pueden ser contratados, ante la inexistencia de un documento que establezca que la propiedad es del Gobierno", puntualizó el representante de los padres de familia.

Sostuvo que tienen una escuela "en una propiedad privada de donde nos pueden echar en cualquier momento”.

Ante esta situación, los padres de familia decidieron cerrar la vía como medida de protesta y para hacer el llamado de atención de las autoridades para que se finalice la obra, considerada el colegio modelo de la región azuerence.

Ballesteros indicó que todas las autoridades locales tienen conocimiento de la situación, al igual que autoridades nacionales que han visitado el colegio y conocen la problemática.

“Hay unas alcantarillas puestas en la entrada del plantel y eso es porque la losa de la entrada está rajada”, indicó Ballesteros, quien indicó que el temor que mantienen es que la situación no mejore y los estudiantes no puedan acceder a clases presenciales porque no se cuenta con la estructura apropiada.

Los padres de familia indicaron que darán un plazo de 72 horas para que las autoridades indiquen qué soluciones le darán a la comunidad educativa del colegio Papa Francisco, de lo contrario no descartan otras medidas de presión.

