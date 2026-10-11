Bárbaro

El Barrendero no desaprovecha las oportunidades, en el más mínimo espacio trata de meter su anuncio político. Pero, la gente ya está clara así que no creo que pueda engañar a muchos.

Se pasaron

Me dijo un vidajena que el que también anda robando cámaras es el jefe de los neonatos. Lo vieron en las áreas afectadas junto a la Prado conversando con la gente, pero con el flash de las cámaras en la frente. ¡Se pasan!

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Apareció

La que tampoco se quedó en casa fue la líder opositora venezolana, pues a los centros de acopio fue a dar. Aunque dice un informante que no quedó claro qué ayuda llevó o si también fue a tomarse fotos. ¡Alabaó!

Bien

Los de la tierra de Micky Mouse se han comportado a la altura con Panamá en estos momentos trágicos, Fueron los primeros en llevar ayuda a las áreas afectadas por el sismo. Además, esos $5 millones serán de gran apoyo. ¡Eso es, unidad!

Agradecido

Aunque el tío Ricky está a kilómetros de distancia no se olvida de su país ni de su gente, desde allá brinda su apoyo. Y agradeció a los gringos por estar dándole la mano a Panamá.

Prioridades

Hay gente brava porque pospusieron la entrega del Cepanim. ¡Mire usted! Señores, no les están diciendo que se los van a quitar, solo que lo van a suspender temporalmente por las réplicas del sismo. ¡Hay que comprender!