Condenas de hasta 10 años de prisión por venta de drogas

Cuatro sujetos cumplirán pena de 7 años y medio de cárcel, tras acuerdos de penas en el que aceptaron su responsabilidad en delitos relacionados con drogas, en la provincia de Colón.

Las condenas forman parte del desarrollo de la operación Comunidad Segura, efectuadas en Colón y Panamá Oeste, en la que se dio con la captura de 22 personas vinculadas con la venta de drogas en áreas comerciales y residenciales.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La Procuraduría General de la Nación logró la imposición de tres medidas cautelares de detención provisional por el delito de venta de drogas, en Colón.

Por su parte, en Panamá Oeste, se lograron siete condenas de 7 años de prisión, una de 5 años, una de 7 años y 4 meses, una de 6 años, una de 10 años y 4 meses y una de 6 años y 8 meses.

Además, se ordenaron dos suspensiones condicionales del proceso y una detención provisional.

La operación Comunidad Segura se desarrolló los días 7 y 8 de octubre en las provincias antes mencionadas y se realizaron 12 diligencias de allanamiento.

La Procuraduría General reafirma su compromiso de combatir de manera frontal las actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias ilícitas.