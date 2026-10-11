Cerca de 26 toneladas de ayuda humanitaria han sido llevadas a áreas afectadas por el sismo

Un total de 57,440 libras de ayuda humanitaria —equivalentes a cerca de 26 toneladas— fueron trasladadas a las comunidades afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7.5.

El envío se logró mediante un puente aéreo coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y ejecutado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), centrando los esfuerzos de respuesta en las zonas más golpeadas de la península de Azuero.

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Las operaciones de traslado e insumos se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre para agilizar el suministro de alimentos, agua embotellada y artículos de primera necesidad.

El despliegue logístico registró su mayor volumen durante la jornada del sábado con la movilización de 47,940 libras de suministros, a las que se sumaron 9,500 libras transportadas el domingo.

La compleja misión contó con el respaldo fundamental de helicópteros Chinook del Comando Sur de Estados Unidos, cuya elevada capacidad de carga fortaleció el abastecimiento de las comunidades más necesitadas.

En paralelo, la Aeronaval mantiene desplegadas sus capacidades aéreas y operativas, incluyendo aeronaves del Programa de Aviación INL-Senan, para continuar con la asistencia, evaluación de daños y reconocimiento en los sectores siniestrados.

Por su parte, la línea de emergencia 104 ha sido un canal clave durante la crisis. El Centro de Operación Nacional (CON) del Minseg atendió 1,783 casos relacionados directamente con el sismo —de los cuales 128 correspondieron a daños en infraestructuras—, dentro de un gran total de 4,936 llamadas recibidas desde el inicio de la contingencia.

Frente a este alto volumen de reportes, los operadores del CON mantienen una atención permanente en la línea 104 para canalizar alertas ciudadanas y coordinar los rescates. No obstante, las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar este canal con estricta responsabilidad, recordando que las llamadas ociosas o falsas ponen en riesgo la atención de verdaderas emergencias.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migración ha reforzado la asistencia logística activa en diversos puntos del país, desde la recolección en Panamá Pacífico, los Bingos Nacionales y el Parque Omar, hasta la entrega de insumos en Chiriquí. Además, la institución instaló carpas de apoyo en los hospitales Joaquín Pablo Franco (Los Santos) y Nelson Collado (Herrera), distribuyendo agua a pacientes, familiares y residentes locales.