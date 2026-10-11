La Caja de Seguro Social (CSS) informó que se han aplicado medidas de aforo por estado de emergencia, las cuales se implementarán en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

Para ello, se estableció que solo se permitirá el acceso de un acompañante por paciente en el hospital. Además, se prohíbe la entrada o permanencia de más de un familiar por persona hospitalizada al momento de la visita.

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La institución considera que esta medida es indispensable para mantener espacios despejados, controlar el aforo y garantizar una evacuación rápida y segura en caso de ser necesario.

Cumplimiento del estado de emergencia y llamado a la ciudadanía

Estas acciones se implementan en cumplimiento con el estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional a raíz del reciente sismo y las réplicas registradas en el territorio nacional, atendiendo las recomendaciones técnicas del Sinaproc para proteger la vida y seguridad de todos.

Finalmente, el Seguro Social pide la comprensión y colaboración de la ciudadanía en el cumplimiento de estas normas preventivas, diseñadas para salvaguardar la vida de los asegurados y del personal de salud.

Este centro médico cuenta con una población de responsabilidad que alcanza las 300 mil personas y brinda atención a los seis distritos que componen la provincia de Colón.