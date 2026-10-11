Los Guardianes avanzan y enfrentarán a Tampa Bay por el banderín de la Liga Americana

Los Guardianes de Cleveland, equipo donde milita el lanzador panameño Daniel Espino, logró vencer este sábado por la noche 2-0 a los Medias Blancas de Chicago en el decisivo quinto partido de la Serie Divisional de la Liga Americana, disputado en el Progressive Field.

Con este triunfo, la novena de Cleveland hizo una remontada en la serie, supo sobreponerse a un arranque adverso de 0-2 en el cruce y ganar por 3-2 la serie, para de esta forma disputar el banderín de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay.

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El abridor de los Guardianes, Gavin Williams, dictó cátedra desde la lomita al trabajar cinco entradas y dos tercios donde solo permitió un imparable y ponchó a 12 bateadores.

El dominio del pitcheo local fue monumental a lo largo de la noche, imponiendo una marca impetuosa de 21 ponches combinados para maniatar por completo a la ofensiva de los patipálidos.



La única diferencia en la pizarra llegó en la parte baja del cuarto episodio gracias al bate del estelar tercera base dominicano José Ramírez. Ramírez descifró los envíos del abridor Sean Burke para despachar un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho, remolcando a Steven Kwan y desatando la euforia de los más de 36 mil aficionados presentes.



El cuerpo de relevistas de Cleveland mantuvo la puerta cerrada durante los últimos episodios sin conceder libertades. Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y el cerrador Cade Smith se encargaron de retirar los outs finales, este último con 1.2 episodios en blanco y cuatro ponches para acreditarse el rescate de la clasificación.



Por los Medias Blancas, Sean Burke cargó con la derrota a pesar de completar cinco entradas de solo cuatro hits y dos anotaciones permisibles. El ataque de Chicago apenas logró conectar tres indiscutibles en todo el encuentro y dejó escapar la oportunidad de avanzar tras haber tomado ventaja de dos juegos al inicio de la llave.



Con este resultado, los Guardianes avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana donde se medirán a los Rays de Tampa Bay a partir de este lunes.