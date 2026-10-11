PANAMÁ
Natá: Suspenden actividades festivas y desfiles patrios por afectaciones del sismo
- Redacción / provincias.pa@epasa.com / @panamaamerica
Asimismo, la Alcaldía de Natá y el Concejo Municipal reiteraron su compromiso de acompañar a las comunidades durante todo el proceso de recuperación.
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La Alcaldía de Natá, en conjunto con el Concejo Municipal y en coordinación con la Policía Nacional, anunció la suspensión de las actividades festivas programadas para este fin de semana, así como de las celebraciones y desfiles cívicos de los días patrios, debido a las afectaciones ocasionadas por el reciente sismo en distintas comunidades.
Mediante un comunicado, las autoridades explicaron que la decisión busca priorizar la atención y el apoyo a las familias afectadas por el movimiento telúrico, además de destinar los recursos disponibles a las necesidades prioritarias de la población en este momento de emergencia.
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Asimismo, la Alcaldía de Natá y el Concejo Municipal reiteraron su compromiso de acompañar a las comunidades durante todo el proceso de recuperación e hicieron un llamado a los ciudadanos para mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales de las autoridades.
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