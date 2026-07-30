El beneficio de café se transforma en un escenario cultural

El evento que proyecta el café panameño como un símbolo de identidad, vocación cafetalera y excelencia, conocido como La Cosecha, utilizará el arte contemporáneo en su novena edición, del 13 al 16 de agosto, para contar una historia "poco conocida": lo que sucede dentro de un beneficio de café.

La cultura y el arte se integran como ejes de la experiencia, con "Ritual del Origen", una exhibición artística y musical curada por el Museo del Canal de Panamá y presentada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) junto a los artistas Momo Magallón, Diego Emilio Pitti y Ricardo Pinzón.

De esta forma, se ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva donde pueden vivir el origen del café y los procesos de algunas de las opciones más exclusivas del mundo.

En Tierras Altas, Chiriquí, las familias cafetaleras más importantes recibirán a aquellos que están ávidos por conocer los secretos del café.

Jorge Chanis Barahona, de La Cosecha (@lacosechapanama), comentó que la novena versión tiene como anfitriones a la familia Koyner (Kotowa Farms) y el chef invitado internacional es Iván Ralston de Tuju, restaurante de São Paulo, Brasil, reconocido con tres estrellas Michelin.

Este año, se suma a la iniciativa MiCultura, institución que de acuerdo a María Eugenia Herrera, se siente orgullosa de formar parte de una plataforma que ha convertido el arte de la recolección del café en una celebración cultural y artística.

Herrera explicó que el café panameño goza de reconocimiento internacional por su calidad y porque se constituye en un bien cultural de la Nación. "(...) Me encantaría declararlo Patrimonio de la Humanidad algún día", dijo la ministra, que instó a los interesados a conocer cuál es el protocolo para que el proyecto se haga realidad.

Reservaciones

Aquellos que desean vivir la experiencia que conectará café, gastronomía, arte, cultura y turismo en la ciudad de Panamá y Tierras Altas lo pueden hacer a través de Klassic Travel.