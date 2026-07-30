Panamá
Latinoamérica tendrá 38 millones de estudiantes menos en las aulas en 2050, dice Unesco
- Redacción EFE / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
La región atraviesa desde hace décadas una acelerada transición demográfica: desde 1950, la fecundidad regional disminuyó de 5,8 a 1,8 hijos por mujer.
Noticias Relacionadas
-
Martinelli encabeza la imagen positiva y el nivel de conocimiento entre las figuras políticas de Panamá, según encuesta
La caída de la natalidad en Latinoamérica provocará que haya 38 millones de estudiantes menos en edad escolar en 2050, un cambio demográfico que obliga a reconfigurar la educación en la región, advirtió este miércoles la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En un estudio divulgado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los organismos de Naciones Unidas explicaron que la disminución de la población estudiantil modificará la demanda de docentes, las necesidades de infraestructura y la distribución de los recursos educativos.
La región atraviesa desde hace décadas una acelerada transición demográfica: desde 1950, la fecundidad regional disminuyó de 5,8 a 1,8 hijos por mujer y las mayores reducciones del número de nacimientos en los últimos años se registraron en Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, según los organismos de Naciones Unidas.
Estamos ante un cambio estructural que avanzará a distintas velocidades, pero que terminará afectando a todos los países. “Anticipar sus consecuencias permitirá tomar mejores decisiones públicas”, señaló en un comunicado Simone Cecchini, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL.
Sus efectos, apuntó el informe, aparecerán primero en los niveles que atienden a las niñas y los niños más pequeños, y se desplazarán posteriormente hacia la educación primaria y secundaria.
En ese sentido, los organismos de Naciones Unidas concluyeron que la disminución de la matrícula "podría liberar recursos útiles para avanzar en calidad, equidad e inclusión, aunque será necesario incrementar la inversión pública para alcanzar las metas educativas".
En la investigación se estima que podrían liberarse alrededor del 30 % de los recursos financieros utilizados actualmente en cada nivel educativo, asumiendo que el gasto por estudiante se mantenga constante.
La simulación realizada en el estudio tomó a Argentina, Costa Rica y Uruguay para dimensionar la velocidad del proceso y determinó que, de mantenerse los niveles de cobertura actuales, el tamaño de los sistemas educativos de estos países en 2050 podría disminuir hasta en un 40 %.
La Unesco indicó que "las oportunidades de mejora no se concretarán automáticamente", por lo que la anticipación permite orientar la planificación de la inversión educativa y recordaron las brechas educativas existentes en la región.
"Solo el 72 % de la población en edad de asistir a la educación preprimaria está escolarizada y alrededor del 41 % no concluye la secundaria", detallaron.
La recomendación del organismo es integrar datos de nacimientos, matrícula, migración y localización geográfica para reorganizar la oferta educativa o redistribuir recursos en los lugares donde será necesario.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.