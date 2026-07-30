El plan de Panamá para convertirse en el hub de inteligencia artificial de la región

El Gobierno Nacional lanzó la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una iniciativa de Estado concebida para brindar respuesta a los desafíos nacionales y globales mediante la ciencia, la tecnología y la innovación como apuesta para una economía basada en el conocimiento.

Esta agenda junta dos piezas clave: la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la de Microelectrónica y Semiconductores. Ambas iniciativas operarán con el soporte técnico de la Senacyt y el respaldo de la nueva Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes, espacio donde unen esfuerzos el sector público, las universidades y el ámbito privado.

Para acompañar este avance desde el plano legal, la Asamblea Nacional analiza un proyecto de ley enfocado en la gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial. La propuesta plantea un modelo basado en la gestión de riesgos y la experimentación, orientado a proteger los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, brindar reglas claras para atraer inversión.

En materia de formación, el mandatario confirmó la apertura de 10.000 becas mediante el programa Talent Up Panamá, disponible en la plataforma Panamá Conecta tras una alianza con Google, el BID y la UTP. A esto se suma la llegada de Drake University a la Ciudad del Saber, donde dictará la licenciatura en Analítica de Datos para preparar al profesional que exige el mercado.

Para el impulso de los semiconductores, el Estado destinará 105 millones de dólares a la ejecución de su plan sectorial. Los recursos financiarán la puesta en marcha del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores en la UTP, además de becas de maestría y doctorado en Arizona para que profesionales panameños se capaciten en el área.

En la escena global, Panamá dio un paso relevante al unirse a Pax Silica, iniciativa promovida por Estados Unidos para resguardar las cadenas de suministro en microelectrónica e inteligencia artificial. En esta red participan referentes internacionales como Japón, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Países Bajos y la Unión Europea.

Durante la presentación, Mulino hizo un llamado directo a los distintos sectores: invitó a los empresarios a integrar estas herramientas en sus negocios, a las academias a adaptar sus aulas desde la educación primaria hasta el posgrado y a los funcionarios a digitalizar procesos para ofrecer una atención pública más ágil.

El secretario general de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría, resaltó que el país reúne condiciones idóneas para posicionarse en la región. Mencionó fortalezas como la ubicación geográfica, el músculo logístico, la estabilidad financiera, la economía dolarizada y la sólida presencia de energías renovables en la matriz nacional.

El lanzamiento reunió a figuras locales como Adolfo Fábrega (AIG) y el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera. También contó con aportes de referentes mundiales del sector, entre ellos John Neuffer (SIA), Sandra Watson (Autoridad de Comercio de Arizona) y Keith Strier (AMD).

La estrategia apunta a convertir a Panamá en un punto de referencia para la innovación responsable en inteligencia artificial, fundamentada en infraestructura, talento, ciberseguridad y marcos éticos.

Según proyecciones oficiales, la adopción estratégica de estas tecnologías será un motor determinante para la productividad de América Latina de cara al 2030.