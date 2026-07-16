Encuentro abierto con Juan David Morgan en la Biblioteca Nacional

En un encuentro que promete ser inolvidable, Los Cazalecturas cerrarán el mes analizando con el autor panameño Juan David Morgan, uno de los narradores más importantes del país, "La rebelión infinita", una obra de su autoría que desafía y cautiva en igual medida.

El club de lectura (@cazalect), conformado desde 2018, mensualmente lee un libro y se reúne para intercambiar opiniones, y este mes no será la excepción.

El próximo 25 de julio, en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., a las 3:00 p.m., miembros del club y público en general tendrán un espacio especial para reflexionar sobre "La rebelión infinita", que trata sobre la Revolución Dule.

Junto a Morgan, escritor y abogado, los participantes podrán dialogar sobre la diversidad cultural de Panamá y la importancia de reconocer y respetar las tradiciones de los pueblos originarios.

Kathia Arjona, escritora y miembro de Los Cazalecturas, comentó que se está tratando de incluir a otros invitados al encuentro, además, reiteró que trata más que todo "enaltecer la historia de los pueblos originarios".

Cabe mencionar que el encuentro es abierto para todo el público y con entrada libre.

A saber

Juan David Morgan escribe mayormente novela histórica y entre sus obras destacan "Con ardientes fulgores de gloria", "Cicatrices inútiles", "La cabeza de Balboa" y "El silencio de Gaudí",

Actualmente, el autor está ultimando los detalles de su próxima novela histórica, así lo reveló recientemente en sus redes sociales.