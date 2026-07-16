El CPJ condena las nuevas restricciones del Gobierno de Trump a visados de periodistas

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó este jueves la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar nuevas restricciones a los visados de corresponsales internacionales en Estados Unidos.



Según un comunicado del CPJ, esta nueva medida "abandona una política de décadas que permitía a los periodistas extranjeros informar desde Estados Unidos sin temor a que su estatus migratorio pudiera ser utilizado en su contra".



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) publicó este jueves la versión preliminar de una norma que afecta a los visados I de periodistas; F de estudiantes; y J, concedidos a participantes en programas de intercambio cultural.



La normativa propone que estos visados pasen del actual régimen, que concede una "duración de estatus" que puede ser de varios años, a uno en el que se otorgarán períodos de estadía en el país fijos y más cortos.



Esto obligará a que se tengan que solicitar extensiones de manera mucho más frecuente si se quiere permanecer en suelo estadounidense.



En el caso de la visa I, la propuesta establece una duración máxima de 240 días, un plazo que se ve recortado hasta los 90 días en el caso de los periodistas con nacionalidad china.



"Esta es la última escalada que el CPJ ha documentado, siguiendo una pauta de violaciones de la libertad de prensa profundamente preocupantes por parte de esta Administración", aseguró en el comunicado José Zamora, director regional de la organización para las Américas.



Zamora subrayó que este "es el comportamiento de una democracia en retroceso, no el de la vanguardia internacional de la libertad de expresión".



La publicación del reglamento está prevista para este viernes, y entrará en vigor 60 días después, aunque su implementación aún está sujeta a revisión por parte del Congreso.