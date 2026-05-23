Presentará su novela en México y España

Tras su presentación en Colombia y Panamá, la abogada Jessica Canto se prepara para llevar su novela "Forjada por el fuego" a México y España.

El debut literario, que obtuvo el sello best seller por Amazon, fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) y recientemente, en Panamá, donde la autora confirmó que estará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá).

Canto contó que la recepción de su publicación en Colombia fue "maravillosa" y espera que en Panamá sea igual.

Jonathan Somoza, director y fundador de PanHouse, editorial que respaldó el lanzamiento, adelantó que la autora participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre, y se está coordinando para asistir a la de España en 2027.

El libro "Forjada por el fuego" es un thriller jurídico basado en hechos reales y un porcentaje de ficción, con eventos que marcaron la vida de la autora. "El propósito no es contar la herida, sino cómo te curaste", dijo sobre la historia, que está llena de suspenso, traición y dolor, y que, además, revela cómo la injusticia la transformó.

Futuro

A juicio de Jonathan Somoza la autora empezó bien, sabe narrar y como buena abogada utiliza muy bien la crónica.

La pluma de Canto, según explicó Somoza a Panamá América, es inmersiva, tiene la capacidad de hacer que el lector se identifique con la historia, ya sea que genere empatía o aversión.

Respetando el camino que le espera, no se descarta la posibilidad de un próximo libro.

Por lo pronto, "Forjada por el fuego" está de venta en Amazon y en los Super 99.