Proponen crear ente independiente para investigar explosiones de gas

Ante el incremento de explosiones registradas en inmuebles bajo el régimen de Propiedad Horizontal (PH), la legislación actual que otorga al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) la facultad de inspeccionar e investigar estos hechos requiere revisiones profundas, sostuvo el abogado Irving Santos, quien considera que la entidad no debe tener la potestad exclusiva de indagar los siniestros porque esto la constituye en "juez y parte".

Explicó que no es consistente que la institución encargada de otorgar los permisos de ocupación y supervisar los informes técnicos presentados por las empresas de gas sea la que posteriormente realiza las investigaciones administrativas tras una explosión.

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Este esquema, a juicio de Santos, limita la objetividad en la determinación de responsabilidades, por lo que sugiere la creación de un organismo externo e independiente especializado en la materia, o la intervención obligatoria del Ministerio Público y peritos universitarios cuando existan heridos o afectados.

Recordó que cuando ocurrió la explosión en el PH Urbana, el informe administrativo preliminar de los bomberos adelantó conclusiones sobre la causa del hecho que posteriormente resultaron contrarias a las pericias científicas realizadas por expertos, lo que refuerza su planteamiento de crear una oficina independiente para investigar estos casos, de manera que las pesquisas no queden en manos de la institución que eventualmente podría tener algún grado de responsabilidad en los mismos.

Por su parte, el teniente coronel Cirilo Castillo, encargado de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), aclaró que los bomberos no ejecutan directamente las pruebas de hermeticidad en los edificios, sino que su función se limita a verificar que las empresas idóneas cumplan con los protocolos exigidos.

Detalló que, una vez concluidas las pruebas, el proceso de gasificación o llenado de las líneas recae exclusivamente bajo la responsabilidad del PH, los propietarios y la empresa contratada, sin participación directa del Cuerpo de Bomberos.

Los estándares internacionales, de acuerdo con el director del Dinasepi, establecen que cuando un edificio está en funcionamiento, liberar las líneas de forma frecuente puede generar irregularidades en el sistema de distribución. Por esta razón, se evalúan reformas para modernizar el protocolo sin comprometer los criterios de seguridad.'

3

años, frecuencia con la que se realiza la prueba de hermeticidad en los PH. 1

de noviembre de 2022, fecha de la explosión en el PH Urbana que dejó un saldo de 21 heridos.

El director general de la entidad, Víctor Álvarez, aspira a que Panamá cuente con un nuevo reglamento de gas que permita realizar la prueba de fuga sin retirar el producto de la línea, lo que simplificaría el trabajo y alinearía al país con las normas internacionales.

Investigaciones

La entidad aún no ha logrado determinar las causas de los últimos incendios registrados en Calidonia y Curundú. Indicaron que los resultados de estas indagaciones pueden demorar debido a la falta de comparecencia de los testigos presenciales.