Subasta de camisetas únicas del Mundial

El moderno barrio del SoHo de Nueva York subastará un día antes de la final del Mundial entre España y Argentina una colección de 48 camisetas de lino únicas, una de cada selección del torneo, confeccionadas a mano en un proyecto impulsado por dos amigos de Lleida (España) que combina moda y arte.

Dos amigos de toda la vida de Lleida, Guillem Muñoz y Pol Joven, aterrizan esta semana en Nueva York para presentar este singular proyecto textil, una colección de camisetas hechas a mano con detalles particulares de cada país y su historia mundialista.

La iniciativa, fruto de su marca Ganxo Studio, se centra en confeccionar de forma artesanal 48 camisetas y bufandas únicas de lino, una por cada país participante en el Mundial 2026, sin réplicas, y promueve la creación de moda y arte "natural, sostenible y de calidad", según explican a EFE.