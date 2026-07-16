Subasta de camisetas únicas del Mundial
- Jan Téllez Asensio
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- EFE
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- @PanamaAmerica
Ganxo Studio subastará 48 camisetas y bufandas únicas de lino, una por cada país del Mundial, justo antes de la final.
El moderno barrio del SoHo de Nueva York subastará un día antes de la final del Mundial entre España y Argentina una colección de 48 camisetas de lino únicas, una de cada selección del torneo, confeccionadas a mano en un proyecto impulsado por dos amigos de Lleida (España) que combina moda y arte.
Dos amigos de toda la vida de Lleida, Guillem Muñoz y Pol Joven, aterrizan esta semana en Nueva York para presentar este singular proyecto textil, una colección de camisetas hechas a mano con detalles particulares de cada país y su historia mundialista.
La iniciativa, fruto de su marca Ganxo Studio, se centra en confeccionar de forma artesanal 48 camisetas y bufandas únicas de lino, una por cada país participante en el Mundial 2026, sin réplicas, y promueve la creación de moda y arte "natural, sostenible y de calidad", según explican a EFE.
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