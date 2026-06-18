Tres empresas se interesan por hospital

Este jueves, tres compañías presentaron propuestas económicas para la construcción del nuevo hospital de Las Tablas, en Los Santos.

Constructora Pacífico Atlántico (Copasa) presentó su oferta por $85.0 millones, mientras que Constructora Rigaservices presentó la suya por $83.9 millones.

La tercera fue Administración y Supervisión de Obras Civiles, que propuso $85.9 millones.

El precio de referencia fijado por el Ministerio de Salud es de $81.8 millones.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo complejo hospitalario de 170 camas que incorporará urgencias, hospitalización general y especializada, consulta externa, quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, tendrá equipo de última tecnología como resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido y densitometría ósea.

Los nuevos espacios que serán construidos albergarán los servicios de urgencias, registros médicos, recaudaciones, área central, áreas anexas, farmacia, consulta externa, banco de sangre, UCI, cirugía, esterilización, neonatología, cuidados intermedios, laboratorio y hospitalización.

En tanto, los espacios que se rehabilitarán corresponden residencia médica, cocina, lavandería, morgue, imagenología y áreas externas cerradas y abiertas.

Cinco edificios de la actual instalación serán totalmente demolidos, mientras que en otros dos se efectuarán demoliciones parciales.

Habrá un nuevo edificio central, así como más estacionamientos. El tiempo de construcción se estima en cerca de 26 meses, a los que se sumarán tres meses de mantenimiento por parte del contratista.