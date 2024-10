Acusados por nombramientos se acogen a acuerdos de pena, señala Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que lamenta la posición de algunos docentes con respecto a las investigaciones de supuestos cobros por nombramientos a docentes, ya que, varios de los implicados están llegando a acuerdos con las autoridades del Ministerio Público lo que confirmaría que sí hubo delito.

“Ya hay gente que ha hecho acuerdos de pena, eso revela que hay sustento en todo lo que ha pasado”, afirmó.

Destacó que la denuncia sobre este hecho en particular no fue interpuesta por el Ministerio de Educación (Meduca), por lo que, no es una medida de presión como señalan algunos gremios magisteriales.

Según las autoridades, este delito “es un secreto a voces” que viene afectando el sistema de nombramientos desde hace varios años.

La titular de Educación mencionó que los méritos y preparación de los docentes deben prevalecer al asignar dichos puestos, por lo tanto, se tomarán los correctivos necesarios para eliminar estas malas prácticas.

En ese sentido, se contempla volver a implementar el programa Provel.

Además, catalogó la situación de “indigna”, pues no considera que las personas estudiadas deban pasar por estas situaciones para obtener una vacante o traslado dentro de la institución.

Aunque las investigaciones del Ministerio Público aún se encuentran en su primera fase, la ministra señaló que es muy probable que en este esquema de extorsión haya implicados que laboren en la sede central del Meduca.

“Aquí ha habido mucha complicidad, y no importa quién esté involucrado que responda”, recalcó.

Molinar invitó a los dirigentes gremiales a apoyar las investigaciones en lugar de oponerse a ellas, pues los más afectados de estas actividades ilícitas son los propios docentes.

“Si ya ha habido acuerdos de penas, creo que no hay duda de que esto no es capricho ni mala voluntad”.

