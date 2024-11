Adicciones afectan a grupos de todas las edades

En Panamá, el consumo de drogas lícitas como el alcohol y el cigarrillo son considerables. Se trata de drogas de inicio a las que se ha sumado el consumo de marihuana, que los jóvenes están empezando a usar de manera más frecuente, indicó la exministra Juana Herrera, psiquiatra adiccionista del Instituto de Salud Mental (Insam).

Herrera explicó que las adicciones se presentan de varias formas, aquellas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, y las adicciones comportamentales. En las relacionadas con el comportamiento no media la sustancia psicoactiva o droga. Son el caso del uso abusivo de dispositivos electrónicos, de pornografía, sexo, o la ludopatía, por ejemplo.

La también Coordinadora del Centro de Estudios y Tratamientos en Adicciones (Ceta) del Insam habló a Panamá América sobre el comportamiento de las adicciones en el país.

¿Cómo se comportan las adicciones en el país?

Anteriormente, era más frecuente que atendiéramos casos de 35 a 40 años, es decir, personas en edad productiva y reproductiva, pero se ha ido moviendo, sobre todo, a edades de 18 a 23 años para todas las adicciones. El rango de edad ha ido bajando. Habitualmente, el que viene aquí es por uso de sustancias psicoactivas, y casos de ludopatía, están empezando a venir más.

Entre los jóvenes desde hace algunos lustros se observa el consumo de alcohol y cigarrillo. Hace algo más de 12 años para acá se viene viendo un repunte en el consumo de marihuana a edades tempranas, como droga de inicio.

En el caso de sustancias como el éxtasis, el joven no bebe alcohol, necesita tomar mucha agua, entonces no presenta aliento etílico, esto no hace sospechar a los padres. El uso de drogas sintéticas también es un tema al que hay que ponerle atención.

¿Qué piensan los jóvenes al respecto?

Piensan que drogas como la marihuana no hacen daño, porque escuchan que tiene usos medicinales. Lo cierto es que es muy adictiva. La marihuana que se consumía hace 20 años atrás no es la misma de hoy. Antes causaba un síndrome de apaciguamiento, ahora tiene más potencia, más carga y las concentraciones se modifican. Al consumirla se les ve agitados, psicóticos, y las respuestas son diferentes a las que teníamos cuando empezamos con el programa para este tipo de pacientes años atrás.

Les explicamos que el cannabis medicinal, no es el mismo compuesto. Y que lo que usan sí afectará su desarrollo neurocerebral.

¿Cuánto puede afectarles el uso de marihuana?

El peligro en los adolescentes es que su cerebro está en formación, se dice que terminan de tener un desarrollo a los 25 años como fecha tope, en ese proceso el cerebro se está desarrollando. Un cerebro no terminado de madurar al que le agregamos sustancias que puedan alterar su normal desarrollo va a tener temas de alteración de la concentración, irán mal en la escuela, y muestran desinterés por todo.

Se ha demostrado que a largo plazo las conexiones del cerebro se pueden regenerar, pero el joven pierde la socialización, la capacidad de escribir, la capacidad de ingenio, dejan de hacer cosas. El grupo de amigos es para consumir juntos, pero no para desarrollar ningún proyecto.

Con el tiempo desarrollan un nivel de tolerancia por la sustancia que los lleva a aumentar la cantidad de consumo o a necesitar otras sustancias para sentir el mismo efecto, con ello llega la conducta adictiva.

¿Cuál es la situación con otras adicciones?

Están los trastornos conductuales por el uso de la tecnología que se están observando de manera creciente. Hay casos de suicidios en niños porque sus padres le han regulado el uso del celular. Esto ocurre porque pasan jornadas extensas con el dispositivo electrónico y este se vuelve su compañero.

Es un instrumento que sienten que les ayuda a socializar sin sufrir el estrés de estar con otra gente con la que no saben cómo actuar, además quita el sueño y les excita. El asunto es que el humano es un ser psicosocial, y además de perder la socialización real, se ponen en riesgo al interactuar con desconocidos.

En el caso de los adultos mayores, van mayoritariamente a los juegos de azar para poder socializar. En casa están solos, deben cuidar nietos o atender otras actividades de la casa. Los más adultos no se despegan de los consumos anteriores. En adultos mayores se ven más los temas de alcohol y juego.

Entre edades de 18, 20 y 45 años, observamos en la atención, adultos con consumo múltiple, consumen de todo.