Alcaldía de Panamá establece zonas especiales para potenciar el turismo nocturno

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto en el cual se establecen zonas especiales con el propósito de promover el turismo de entretenimiento y fortalecer la economía nocturna en el distrito.

Se trata del Decreto Alcaldicio N°12-2024, que regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal.

El decreto “berenjena”, que modifica la “ley zanahoria”, aplica en la Calzada de Amador, desde la calle Van Hock hasta la Isla Flamenco y el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Panamá.

Además, establece que hoteles y salones de eventos están exentos de las restricciones horarias, siempre que las actividades se realicen a puerta cerrada y se respeten las normas de ruido establecidas sin exposición de ruido hacia lo externo y mantengan Informe Previo Favorable (IPF) y Permiso Nocturno vigentes expedidos por la Alcaldía de Panamá.

En tanto, esta medida no modifica los horarios generales establecidos para estos comercios, que continúan siendo de domingo a miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. del día siguiente y de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. del día siguiente.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, dijo que lo que se busca es potenciar el turismo nocturno en Panamá y poder competir con ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá.

Explicó que habrá mayores unidades policiales en estas áreas y la alcaldía realizará inspecciones con mayor frecuencia.

Mizrachi indicó que si esta medida no funciona se revertirá, y si funciona, demostrarán tal y como hicieron con la "ley seca" que se puede mejorar sin afectar el crecimiento económico.