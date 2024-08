Alerta: Cosmopolitan podría circular en el país

El hecho de que el país no registre casos detectados de dengue por el serotipo Cosmopolitan "no quiere decir que no lo tengamos, sino que las muestras que han llegado al Instituto Conmemorativo Gorgas para diagnóstico molecular no han salido positivas", subrayó Reina Roa, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa).

Esta situación enciende las alertas de las autoridades de salud y de las juntas comunales, ya que Panamá cumple con todos los factores de riesgo para su inminente llegada, como la movilidad humana, el clima y la presencia de mosquitos vectoriales.

Según cifras del Minsa, hasta la semana epidemiológica No. 30 (del 21 al 27 de julio) se registraron 956 casos nuevos, lo que aumenta el total de contagios a 9,830 y a 22 las muertes en lo que va del 2024, cuatro fallecimientos más con respecto a la totalidad registrada en diciembre del año pasado. La introducción y propagación de un nuevo serotipo o variante, como el genotipo Cosmopolitan, podría agravar la crisis del dengue.

Por ello, las autoridades solicitan a la ciudadanía eliminar los criaderos de mosquitos y asistir a las instalaciones de salud más cercanas ante la aparición de síntomas relacionados con la enfermedad.

Los síntomas del dengue suelen incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones y músculos, erupción cutánea y, en algunas ocasiones, sangrado.

"Una persona puede infectarse hasta cuatro veces, una por cada serotipo, y la segunda infección con un serotipo diferente puede ser más grave", puntualizó Roa.

El genotipo "Cosmopolitan" del serotipo DENV-2 mantiene presencia en varios países de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, México y Perú, donde ha causado una epidemia a gran escala con hospitalizaciones y muertes. De circular el genotipo "Cosmopolitan" en Panamá, el país podría presentar un aumento exponencial de casos y de la severidad de las infecciones. Por ello, el control y la vigilancia de laboratorio continua son claves, indicó la doctora Roa.'

9,830

Contagios, registran las autoridades de Salud, en lo que va del 2024. 22

Fallecimientos, más del total de muertes contabilizadas a diciembre de 2023.

Transmisión

El periodo de transmisión del virus del dengue se da a través de la picadura de mosquitos infectados, y el virus puede estar presente en la sangre de una persona infectada unos días antes de que aparezcan los síntomas y hasta siete días después de que estos inician.

Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus pueden transmitir diferentes variantes del virus del dengue porque estos virus son capaces de replicarse dentro del mosquito y pueden estar presentes en su saliva. Si un mosquito se infecta con más de un serotipo, es posible que transmita cualquiera de ellos a una persona durante una picadura.

El dengue es causado por cuatro serotipos diferentes del virus del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). La infección con un serotipo proporciona inmunidad permanente contra el mismo, pero solo temporal contra los otros que circulan en el país desde 2018.