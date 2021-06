Alfabetización en tiempos de pandemia: reto superado

Sin dudas, la pandemia por la Covid-19 impuso retos en la educación en todo el mundo y Panamá no escapó a esta realidad; pero además de los miles de estudiantes que desde el año pasado comenzaron a recibir clases virtuales, la enseñanza fue más allá y hoy hay un grupo de la población que superó todas las expectativas: los iletrados (ahora alfabetizados).

Son 411 personas de todo el país que actualmente están recibiendo clases con el apoyo de 107 voluntarios. En el primer cuatrimestre de este año, 350 personas han sido alfabetizadas, informó María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social (Mides).

Y es que, ni siquiera la pandemia le ha quitado el entusiasmo a las personas por aprender a leer y escribir, por lo que el programa Muévete por Panamá, que lleva adelante la Dirección Nacional de Alfabetización, se desarrolla con normalidad, eso sí, adoptando todas las medidas de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud (Minsa), dijo la ministra Castillo.

Conmovedoras historias familiares hay detrás de estas cifras. Caía un fuerte aguacero allá en El Gavilán, distrito de La Mesa, provincia de Veraguas cuando este 3 de junio la señora María Rodríguez, de 46 años, culminó su último día de clases, luego de dos meses. Dijo estar feliz y agradecida porque era su sueño aprender a leer y escribir. Lo mejor es que su propia hija, Pelegrina González, de 26 años, fue quien se postuló como voluntaria para enseñarle.

Pelegrina explicó que un día llegó personal de Alfabetización a la casa y le dijo a la señora María del programa, de inmediato esta aceptó. “Ha sido una experiencia muy bonita, porque he podido ayudar a mi madre a aprender un poco y hacerle dar a entender que sí se puede aprender sin importar la edad. Estamos agradecidas por haberle dado esa oportunidad de aprendizaje”, afirmó.

Desde el pasado 5 de abril, de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 de la tarde veían las clases por la televisión y con el material que les proporcionaron fueron avanzando hasta lograr el cometido. Ahora solo queda seguir practicando lo aprendido.

Experiencia similar vivió Valentina Santos Martínez (20 años) y su madre Valeria Martínez, de 50 años, quienes viven en la comunidad de Las Margaritas, corregimiento San Pedro del Espino, en Santiago de Veraguas, cuando la joven se inscribió como voluntaria para capacitar a su madre. “Yo quería que ella supiera leer y escribir, esa era la esperanza mía y ya ella se graduó en febrero. El Mides nos dio todo, la televisión, los cuadernos y la cartilla, yo le daba las clases una hora por día”.

Valentina nunca había sido voluntaria, dijo que lo hizo especialmente para enseñarle a su mamá. “La señora del Mides vino y me habló de eso, le dije que estaba dispuesta a ser voluntaria para enseñarle a mi mamá y aprender yo también. Ella ya sabe bastante, está contenta y sigue practicando porque sino se le olvida”, comentó sonriente.

“Esto ha sido muy interesante, yo me esforcé y ella también. Mi mamá era la única que no sabía leer y escribir, porque los otros saben, no tanto, pero lo básico”, sostuvo.

Alfabetización no se detuvo

“En medio de esta pandemia el principal reto ha sido sumar a más personas para que se integren al desarrollo del programa, ya que tienen temor por la pandemia”, admitió Castillo. A pesar de eso, el año pasado se logró alfabetizar 792 personas aproximadamente, de las cuales 533 son hombres y el resto mujeres, resaltando las provincias de Bocas del Toro, Darién, Panamá Oeste y Chiriquí.

Se informó que para este año 2021, la Dirección Nacional de Alfabetización tiene como meta alfabetizar unas 4,000 personas, pero con la situación de pandemia se prevé que será menos.

Desde la implementación del programa Muévete por Panamá en junio de 2007 a la fecha se ha logrado alfabetizar a unas 78,000 personas en todo el país, con el método “Yo sí puedo”, que consiste en una combinación de números, letras y videos, que hacen el aprendizaje entretenido.

Los beneficiados son de diversas edades, desde los 10 años hasta adultos mayores, especialmente personas mayores de 35 años, de distintos rincones del país.

El anhelo de que no haya iletrados en Panamá

Se espera que en los próximos años Panamá esté libre de iletrados, ¿se logrará? Según la titular del Mides el objetivo es “minimizar la cantidad de personas iletradas en nuestro país sobre todo tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que nos invita a la erradicación del analfabetismo, pero dependerá de muchos aspectos (contar con el equipo necesario, el recurso humano etc.) y es hacia allá que nos encaminamos”.

La ministra Castillo sostuvo que el Gobierno Nacional tiene el compromiso de generar desarrollo social en todas las comunidades, principalmente en las regiones apartadas, por ello se tiene el firme compromiso de alfabetizar a todas las personas que por una u otra razón no asistieron a la escuela, por lo que, si usted tiene a algún familiar, compañero de trabajo, colaborador, vecino o si conoce a alguna persona que no sabe leer ni escribir, inscríbala en el proyecto de alfabetización llamando al 500-7777 o contacte a las oficinas del Mides más cercana a su comunidad.