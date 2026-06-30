Altas temperaturas en aumento: Minsa insta en que la clave es tomar agua para mantenerse hidratado

Las altas temperaturas que se registran en Panamá han elevado la sensación térmica en varias provincias, alcanzando cifras superiores a los 40 °C en el Pacífico. Esta situación ha generado preocupación por los efectos en la salud de la población.

Los especialistas advierten que la exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación y fatiga. Por ello, se recomienda hidratarse de manera constante para reducir riesgos.

De igual forma, se recuerda que los efectos del calor incluyen agotamiento, calambres y dolor de cabeza. Estas afecciones son atendidas con frecuencia en los servicios de urgencias del país.

Además, se señala que la deshidratación puede agravar enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con estas condiciones requieren especial cuidado.

Por otro lado, los niños y adultos mayores figuran entre los grupos más vulnerables. Ellos presentan mayor riesgo de complicaciones, por lo que se aconseja hidratarlos con agua y electrolitos según la actividad.

Asimismo, se recomienda aplicar protector solar, usar ropa ligera y evitar la exposición directa en las horas de mayor radiación. Estas medidas buscan disminuir el impacto del calor extremo.

El coordinador de Emergencias del Ministerio de Salud, Vicente Oliver Paredes, subrayó que la prevención es clave.

Lo más importante es la prevención. No hay que esperar a tener sed o sentirse agotado para tomar agua. "Si usted sabe que va a estar expuesto a las altas temperaturas que vivimos actualmente, debe hidratarse antes, durante y después de la exposición al calor", indicó el galeno.

El Minsa reiteró que la población debe mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones oficiales. Con ello se busca preservar la salud y reducir los efectos de las altas temperaturas en el país.