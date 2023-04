Alto costo de uniformes golpea bolsillo de padres

La diversificación de los uniformes por centro educativo en el sector oficial, así como los precios que se les impone en algunos colegios particulares, tienen un gran impacto en el bolsillo de los padres de familia.

¿Se encarece la educación? Representantes de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familias de Centro Educativos Oficiales y Particulares de Panamá (Anpafa) aceptan que la educación en Panamá es gratuita, pero los gastos en los que incurren las familias para enviar a los hijos a las escuelas, dejan un gran abismo en la economía familiar.

La secretaria de la Anpafa, Zelideth Riquelme, estima que un padre de familia gasta hasta 80 dólares en uniforme, unos 20 dólares en la tela de falda, como mínimo $8 dólares por la confección, aunado a los 10 dólares que pagan por cada suéter que venden los propios colegios.

Para esta madre de familia, el cambio de los uniformes en los colegios oficiales, avalado por el Ministerio de Educación, obliga a los padres a incurrir a gastos exorbitantes al no poder comprarlos por libre oferta y demanda.

El inicio del año escolar puede superar los 300 a los 350 dólares por estudiante, indica Riquelme, que es madre de cuatro menores en edad escolar. A lo anterior, la dirigente agrega el gasto en zapatos, mochila y el resto de los útiles escolares.

Los gastos en educación aumentaron en febrero, ante el inicio del año escolar, lo que incidió en el aumento de la inflación en 2.4% en comparación con enero, según el Índice de Precios al Consumidor.

El informe indica un incremento de 4.4% en el costo de los uniformes durante el mes de febrero, comparado con el mes anterior, así como con el mismo periodo del año pasado.'

5.5%

aumentaron los artículos para estudiantes de la educación media. 5.3%

aumentaron los gastos de la educación primaria. 4.4%

aumentó el costo de los uniformes escolares 5.2%

fue el alza del transporte colegial 2.2%

se incrementaron los textos escolares

Dirigentes de la Anpafa también denuncian un importante incremento en el costo de los alimentos en las cafeterías y quioscos dentro los propios planteles educativos. Así mismo, los padres enfrentan un alza en el costo del servicio colegial.

El Índice de Precios al Consumidor reflejó un alza de 5.2 % en el transporte colegial, cuyo aumento fue de 5.2%, mientras que los textos escolares subieron 2.2% en comparación con 2022 y 2.3% en relación con enero.

El costo de los colegiales ha pasado de 30 hasta los 50 dólares en los dos últimos años en rutas cortas, señala la secretaria de la Anpafa.

Si en el sector oficial llueve en el particular no escampa. Ariel Hughes, vicepresidente de la Anpafa y representante de padres de familia del sector particular, estima que el gasto mínimo que hace una familia para el ingreso de un es tudiante en el sector particular puede estar por encima de los 1,300 dólares en una escuela modesta.

Un padre bien puede gastar de 400 a 600 dólares en libros, hasta 250 dólares en uniforme, otros 400 dólares en matrículas y más de 100 dólares en mensualidad, sin incluir el gasto de colegial, detalla Hughes.

El costo de la matrícula en el sector particular es otra odisea que enfrentan los padres de familia cada año, situación que la Anpafa atribuye a la falta de congruencia entre el decreto 601 de 2015, las asociaciones de padres de familia y la administración de los colegios.

"Se trata de un proceso que se saltan los colegios particulares con el respaldo de Asociación de padres de familia amigas", señala el dirigente.

Hughes citó el caso particular del colegio San José de La Salle de Colón donde la matrícula aumentó en 15 dólares en un año donde no estaba conformada la asociación de padres de familia.

A lo anterior, Hughes agregó la revisión anual de libros, que pierden vigencia por una o dos páginas que cambian cada año y que quedan costando "una fortuna para los padres".

"Hay una componenda entre las editoriales y los colegios", cuestiona el padre de familia.

Gastos hormigas

Fuera de los uniformes y colegiaturas, los padres de familias se enfrentan a gastos hormigas que van desde las confecciones de murales, los viernes civiles, solicitud de cooperación para las asociaciones de graduandos, entre otros.

Hughes denuncia que hay colegios que obligan a los padres a pagar rifas y tómbolas, ferias escolares y a los estudiantes a participar en giras u obras de teatros que representan importantes gastos a las familias.

Para equiparar los gastos en educación y salud, los padres están obligados a buscar uno o dos trabajos, señala el dirigente de los padres de familia.

El producto de una mejor educación revierte en una deficiencia en la familia por la poca calidad de tiempo que los padres pueden brindar a sus hijos, concluye el vicepresidente de la Anpafa.

