Ana Reyes de Serrano: La pandemia ratificó las necesidades que ya tenía el sistema de salud

La pandemia puso en riesgo la salud física y mental de las enfermeras, además reafirmó las necesidades que tiene el sistema público de salud, dijo la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Ana Reyes de Serrano a El Trino.

¿Cuál es la realidad de los hospitales en medio de la pandemia?

La realidad es sumamente seria, extremadamente preocupante. La situación en los hospitales es crítica, en algunas instituciones hay días en que han llegado a su máxima capacidad, donde no hay camas en los intensivos. Esto es crítico para la atención de salud.

¿Cómo es el día a día de las enfermeras en medio de la crisis sanitaria?

Se escucha hablar de las áreas más críticas, pero en todas las áreas de atención, red primaria y el grupo de personal que atiende el proceso de trazabilidad, la situación es altamente preocupante y complicada. Tenemos el temor a infectarnos, y ser agente de contaminación para nuestros familiares. Muchas de nuestras compañeras usan pampers o algún otro tipo de acondicionamiento porque el equipo es limitado. Muchas veces tienes un solo equipo para todo el turno. Tenemos compañeras con infecciones urinaria y ginecológica por tener, por muchas horas seguida, el equipo protector que no te permite como mujer llevar una higiene apropiada en el momento del trabajo. Por nuestra vocación toleramos, pero no significa que no le digamos a las autoridades que eso tiene que variar, tienen que garantizar mayor cantidad de equipos de protección, de tal manera que en un turno, yo me pueda cambiar más de una vez si es necesario. Lo otro es la comida y la hidratación, tenemos compañeras que no toman agua en más de ocho horas para no orinar, o se van a los extremos de no comer, todo eso atenta contra la salud física y mental.

¿Ha mejorado la dotación del equipo e insumos?

En los primeros meses tuvimos que salir a la luz pública por la dotación y la calidad de los equipos, esto ha mejorado, pero no a estado óptimo. Tenemos batas que son de un material que es como si fuera el plástico de un capote, muy incómodas y sofocantes, hace meses estamos planteando que quien sea el responsable de ver los criterios técnicos de compra, considere esto. Tenemos mascarillas que se pegan en la boca y la nariz, que no te dejan respirar. Los insumos que necesitas para la atención de pacientes, también hay que reformularlo para garantizar que estén disponible.

¿Cómo es la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos?

Están agotadas y muy cansadas. La necesidad ha obligado a que compañeras que no son especialistas en intensivo tengan que entrar a esas áreas, inclusive para encargarse de los pacientes. A ellas se les está apoyando con capacitaciones, porque cuando estás en un área donde tu experticia no es la que se requiere, aumenta el estrés y la tensión porque son vidas las que necesitan de ti. Un paciente crítico, agudo en intensivo, para recibir la atención adecuada, lo más que debiera tener una enfermera a su cargo son dos pacientes, porque dependen 100% de ti y si están entubados no te puedes descuidar, en pandemia tenemos salas de intensivos donde una enfermera o enfermero tiene hasta cinco y seis pacientes.

¿Qué ha pasado con las contrataciones?

La gran mayoría del recurso humano contratado en estos diez meses tiene contratos eventuales. Nosotros estamos pidiendo, para el primer semestre del año, inicie el traslado del personal de planilla temporal y que las más de 600 enfermeras que se contrataron en el 2020, de forma progresiva, entre el 2021 y 2022 queden en planilla permanente. Antes de que entráramos en pandemia, ya el sistema lo teníamos debilitado, hablábamos de un déficit de más de 500 enfermeras. La pandemia lo que ha hecho es ratificar la necesidad de transformación del sistema y del recurso que necesitamos.

¿Y sus reclamaciones en materia salarial?

El tema de lo que nos adeuda la autoridad como tal, no lo podemos ver en un solo bloque. En el 2015 se negoció una escala salaria general que mejoró significativamente el estatus económico. Una enfermera hoy en día, inicia con más de 1,200 dólares, antes de eso, no llegábamos ni a los 800, en el 2016 se pactó la escala salarial de especialistas, ese reconocimiento apenas llega a los 75 dólares mensuales, cuando una especialidad puede estar costando entre 3 mil a 4 mil dólares, eso nunca pasó. El Minsa dijo a fin de año que iban a iniciar ese pago en el primer trimestre del 2021, la Caja de Seguro Social inició un pago en la última quincena de diciembre, pero no acorde a nuestra escala salarial. Durante pandemia estuvimos con las compañeras eventuales porque el proceso de pago fue muy demorado, le acumularon hasta siete quincenas, lo que nos obligó a hacer manifestaciones hasta que empezaron a regularizarse entre noviembre y diciembre.

¿Cuántas enfermeras muertas y contagiadas?

Ocho enfermeras activas trabajando en sus instalaciones, varias de estas compañeras eran de la red primaria. Cientos de enfermera contagiadas, desde mayo solicitamos a las autoridades las cifras oficiales de contagio, y esta es la fecha, en que no se ha cumplido.

¿Se han tomado las decisiones correctas para hacer frente a la pandemia?

Hay medidas que se tomaron desde inicio que eran necesarias, como la cuarentena, pero en el orden de eso, podíamos decir que hubo acciones que tal vez, se pudieron haber fortalecido mucho más. El tema social y económico hay que tomarlo muy en cuenta y fortalecer la parte educativa de la población. No podemos estar en cuarentena eternamente, el país tiene que avanzar, hay que educar a la población y no podemos pasarnos como el papá regañón, eso no funciona.Todavía podemos hacer un esfuerzo para integrar al resto de la comunidad, líderes civiles locales, sindicatos, iglesias, utilizar la tecnología.

¿Qué opina de la contratación de médicos cubanos?

Es un tema de los médicos y respetamos. Pero el hecho de que un personal deje su país, su casa y decida venir a un país que tiene el nivel de la pandemia como lo tenemos nosotros, hay que agradecer, porque hay otros que inclusive estando en su tierra, no lo hacen. Esperamos que hayan seguido las normas, porque la legislación tiene normado cómo debe venir un personal extranjero a trabajar aquí. En algún momento también hablaron de traer enfermeras, pero le dijimos a las autoridades, que no descartamos eso, pero primero nos contratan hasta la última enfermera que hay en el país.

¿Cómo ha cambiado esta pandemia el ejercicio de su profesión?

La ha fortalecido mucho más, somos personas de carne y hueso con nuestras virtudes y debilidades, esto nos ha cambiado y ampliado el horizonte, afianzar la importancia que cada una debe darse como profesional de la salud, adquirir otras destrezas como la tecnología.