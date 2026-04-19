Antibióticos en animales podrían afectar la salud de los humanos

Una gran cantidad de panameños podría estar contribuyendo a que las bacterias sobrevivan y se multipliquen sin saberlo al consumir carnes y productos lácteos, porque los antimicrobianos son utilizados para estimular el crecimiento de los animales de donde provienen estos productos.

Según la doctora Ana Rivière Cinnamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, el 75% de los antibióticos están siendo utilizados en la producción animal, un porcentaje considerable, tomando en cuenta que la mayoría de la población se automedica y adquiere estos medicamentos de manera indiscriminada en farmacias particulares.

Esta práctica con el tiempo ocasionará que las enfermedades, virus, parásitos y hongos dejen de responder a los antibióticos; por ello, es necesario que se establezcan políticas para racionalizar su uso.

Los antibióticos, de acuerdo con el director general del Instituto Conmemorativo Gorgas, Nicanor Obaldía Rodríguez, antes de ser recetados son analizados científicamente para determinar su sensibilidad o resistencia; por lo tanto, no es cierto que sirvan para cualquier tipo de infección. Su uso debe ser prescrito por un especialista de la salud, que son quienes manejan los resultados de estas investigaciones; de lo contrario, se estaría consumiendo por "gusto".

El Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que se encuentra actualizando el plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.