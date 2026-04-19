Colón busca extender la serie semifinal ante Bocas del Toro en el béisbol mayor

Colón llega hoy al estadio Calvin Byron a las 7:00 p.m., con la obligación de sacar una victoria para extender la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El equipo de los "Tortugueros", tiene la ventaja en la serie por 3-2 y solo necesitan un triunfo para avanzar a su segunda final del béisbol mayor de forma consecutiva.

Bocas del Toro, actuales campeones, perdió el último juego por 1-0, en el Roberto Mariano Bula, luego de una gran actuación de Harold Araúz, quien trabajó la ruta completa y forzó al un sexto juego.

En la ronda semifinal el equipo colonense se encuentra bateando de manera colectiva para 2.00 y un OPS de .557. La efectividad de sus lanzadores es 3.09.

Los bocatoreños pegan ofensivamente para .232 y un OPS de .570. La efectividad de sus lanzadores es de 1.25, esto según datos de la Fedebeis.

El ganador de la llave se medirá a Chiriquí que eliminó a Oeste en la gran final.