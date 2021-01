ATTT mantiene la salida de pares y nones para taxis, tras nuevas medidas anunciadas por el Minsa

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con previa evaluación del Ministerio de Salud (Minsa), tomando en cuenta la situación del transporte selectivo y como parte de las medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia por covid-19, comunica a la población de Panamá y Panamá Oeste, que el dia viernes 15 de enero circularán los taxis cuyas placas terminan en non (1,3,5,7,9).

Mientras que a partir del lunes 18 hasta el 29 de enero en un horario de 4:00 de la mañana a 12:00 medianoche circularán de la siguiente manera:

En la semana del 18 al 22 de enero: Lunes - miércoles - viernes circularán los con placas en terminación en par.

En tanro martes y jueves circularán las placas terminación non.

Durante la semana del 25 al 29 de enero: Lunes - miércoles - viernes circularán las placas terminación non

Los martes y jueves circularán las placas terminación par

Durante los fines de semana de cuarentena total, podrán circular por emergencias de salud o actividad laboral. Les recordamos a los transportistas cumplir con las medidas de bioseguridad para el transporte de pasajeros.

Antes de ello la Defensoría del Pueblo recomendó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que mantenga la salida de pares y nones a partir del próximo 15 de enero.

En el comunicado se indica: "Tomando en consideración que el próximo viernes 15 de enero de 2021 vence la medida de circulación de pares y nones para el transporte selectivo, la Defensoría del Pueblo, como entidad mediadora entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y los dirigentes del transporte selectivo, ha solicitado ante la ATTT mantener vigente el plan de salida de pares y nones para taxis".

Se explica que: "La Defensoría del Pueblo, enviará este jueves 14 de enero de 2021, la nota formal a la Autoridad del Tránsito y Transporte de Terrestre con dicha petición, ya que desde el pasado mes de noviembre de 2020 la Defensoría del Pueblo funge como mediador en este tema a solicitud de dirigentes del Sindicato de Conductores de Taxis Pequeños (Sincotape) y con la anuencia de la ATTT.

Los representantes del sector selectivo, al pedir la mediación de la Defensoría, alegaban que transitar todos los días no les era rentable, al tener el país una economía afectada por la pandemia.

Es importante destacar que, conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.

